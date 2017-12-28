На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со средой 27 декабря и составил 27,89 гривны за доллар (средняя продажа).

По состоянию на 8:30 четверга, 28 декабря, покупатели выставляли заявки в среднем по 27,82 гривен за доллар, продавцы — на уровне 27,89 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 0,77% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 27 декабря установлен на уровне 27,95 гривны за доллар.

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Напомним, в среду гривна на межбанке снизилась в цене по сравнению со вторником на 12 копеек. Курс покупки составлял 27,96 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 27,99.

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