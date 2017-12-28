Беспилотный автобус, вмещающий 12 пассажиров, будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Стокгольме запустят автобусы без водителей Фото: EPA (архив) Автобус вмещает 12 пассажиров, он будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков.Издание отмечает, что в транспортном средстве будет находиться водитель, чтобы управлять в случае чрезвычайной ситуации. Первые беспилотные автобусы начнут курсировать в Стокгольме в середине января 2018 года, проезд в них будет бесплатным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки будет стокгольме курсировать помощью скоростью Теги: мир