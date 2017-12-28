Беспилотный автобус, вмещающий 12 пассажиров, будет курсировать
между двумя районами в северной части Стокгольма по маршруту длиной
1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В Стокгольме запустят
автобусы без водителей Фото: EPA (архив) Автобус вмещает 12
пассажиров, он будет курсировать между двумя районами в северной
части Стокгольма по маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с
помощью GPS и датчиков.Издание отмечает, что в транспортном
средстве будет находиться водитель, чтобы управлять в случае
чрезвычайной ситуации. Первые беспилотные автобусы начнут
курсировать в Стокгольме в середине января 2018 года, проезд в
них будет бесплатным.
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