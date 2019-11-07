Одной из мотиваций для «атак и судебного преследования» пятого президента Петра Порошенко со стороны команды президента Владимира Зеленского является «глубокий гнев на эмоциональном уровне».

Об этом заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в показаниях Конгрессу в рамках расследования по импичменту президента США.

Тейлор рассказал, что расследования, касающиеся Порошенко, обсуждались во время обеда 14 сентября, на котором, кроме него, присутствовали на то время спецпосланник США в Украине Курт Волкер, помощник президента Андрей Ермак и человек по фамилии Новиков (возможно, внештатный советник Зеленского по отношениям с США Игорь Новиков – ред.).

По словам Тейлора, Волкер сказал Ермаку и Новикову, что было бы хорошо не вести расследований в отношении Порошенко, в том числе связанных с ситуацией с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.

В ответ, вспоминает Тейлор, оба – и Ермак, и Новиков, – достали телефоны и показали фотографии родственников, брата и двоюродного брата, «которые были убиты или ранены» на востоке Украины. «Они показали это Курту и мне и сказали, что за это отвечает Порошенко», – сказал Тейлор.

Также между причин возможного преследования Порошенко Тейлор назвал враждебное отношение к нему олигарха Игоря Коломойского.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира