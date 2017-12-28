Украина ведет переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований о новом обмене пленными. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

По полученным данным, в "ЛДНР" подтвердили местоположение более 20 украинцев.

"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь", - заявила Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Франции Эммануэль Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех заложников на Донбассе .

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