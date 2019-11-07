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Зеленский ветировал законопроект про верификацию пенсий и выплат
07.11.2019 17:57
Владимир Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и других выплат
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
пенсий
других
выплат
верификации
закон
Новости
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