Певица Pink поделилась снимками своей дочери Уиллоу Сейдж с братом Джеймсоном Муном. Pink: С днем рождения, Джеймсон Мун. Твоя семья безмерно любит тебя Фото: pink / Instagram Пост исполнительница разместила на своей странице в Instagram."С днем рождения, Джеймсон Мун. Твоя семья безмерно любит тебя", – написала певица. Happy birthday Jameson Moon. Your family loves you to the sun and back. Публикация от P!NK (@pink) Дек 26, 2017 at 4:10 PST Джеймсона Муна Pink родила 26 декабря 2016 года. Уиллоу Сейдж родилась 2 июня 2011 года.Отец детей – супруг певицы, мотогонщик Кэри Харт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



