Люди, едущие на заработки в Россию во время продолжающегося конфликта на Донбассе, не вызывают уважение. Такое мнение в эфире “UA:Перший“ высказал украинский режиссер Олег Сенцов, просидевший в российской тюрьме более пяти лет по политическому обвинению.

По словам Сенцова, находясь в российской колонии в городе Лабытнанги (Тюменская область), он встречал “несколько сотен“ украинских заробитчан.

“Там одна и та же история. Люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики. Последние год-два-три – это целая волна. Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы – для меня уже такой человек не вызывает уважения“, – сказал Сенцов.

Он также отметил, что все эти люди шли на сотрудничество с тюремной администрацией, следовательно желания общаться с ними не возникало еще и по этой причине, сообщает bigmir.net.

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