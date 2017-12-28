задача Международного комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса четыре грузовика с гуманитарным грузом на более чем 73,3 тонны. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории, линию разграничения пересекли 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, офисное оборудование общим весом более 73,3 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз предоставит 50 млн евро для поддержки Донбасса.

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