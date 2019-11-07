|Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ
|07.11.2019 18:34
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Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники.
21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.
Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.
Как пишет издание, в Киеве задача собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ:
Отмечается, что причиной вероятного переноса визита миссии МВФ может быть довольно мягкое наказание за незаконное обогащение, закон о котром недавно приняла Верховная Рада.
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