Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники. 21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели. Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена. Как пишет издание, в Киеве задача собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ: установление дефицита бюджета на уровне 2% от ВВП, требуемом МВФ (уже внесено в проект бюджета); возвращение ответственности за незаконное обогащение; реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц; предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР (соответствующий закон уже принят); введение независимых наблюдательных советов госбанков; анбандлинг "Нафтогаза" (закон принят, но еще не подписан президентом); введение рыночных цен на газ (планируется "Нафтогазом" с 1 января); принятие закона о рынке земли; обеспечение независимости Антимонопольного комитета; работа Нацбанка на банковском рынке. Отмечается, что причиной вероятного переноса визита миссии МВФ может быть довольно мягкое наказание за незаконное обогащение, закон о котром недавно приняла Верховная Рада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины мвф закон украину через миссии Теги: экономика