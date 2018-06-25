Указом президента Украины Петра Порошенко послом страны в Швейцарии стал Артем Рыбченко, занимающий должность советника в посольстве Украины в Австрии, а послом в Дании – Михаил Выдойник, директор департамента Кабинета Министров по международному сотрудничеству. В указах говорится, что должности были вакантны с весны 2014 года Фото: president.gov.ua Послом Украины в Швейцарии стал Артем Рыбченко, занимающий должность советника в посольстве Украины в Австрии, а послом в Дании – Михаил Выдойник, директор департамента Кабинета Министров по международному сотрудничеству.В указах говорится, что должности были вакантны с весны 2014 года.10 июня в МИД Украины заявили, что послов Украины нет в 16 государствах.19 июня Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина, а также назначил посла в Перу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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