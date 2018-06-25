Указом президента Украины Петра Порошенко послом страны в Швейцарии
стал Артем Рыбченко, занимающий должность советника в посольстве
Украины в Австрии, а послом в Дании – Михаил Выдойник, директор
департамента Кабинета Министров по международному сотрудничеству. В
указах говорится, что должности были вакантны с весны 2014 года
Фото: president.gov.ua Послом Украины в Швейцарии стал Артем
Рыбченко, занимающий должность советника в посольстве Украины в
Австрии, а послом в Дании – Михаил Выдойник, директор департамента
Кабинета Министров по международному сотрудничеству.В указах
говорится, что должности были вакантны с весны 2014 года.10 июня в
МИД Украины заявили, что послов Украины нет в 16
государствах.19 июня Порошенко назначил послом Украины в
Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина, а также назначил
посла в Перу.
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