|Курс биткоина продолжает обваливаться
|28.12.2017 10:59
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Стоимость криптовалюты биткоин за сутки обвалилась на 1,5 тысячи долларов.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
В четверг, 28 декабря, криптовалюта торгуется на уровне 14,5 тысячи долларов после коррекционного роста до 16 тысяч.
Таким образом, по сравнению с предыдущим днем биткоин подешевел на 12,5 процентов.
Одновременно с этим капитализация валюты уже снизилась до $244 млрд.
По словам экспертов, падение биткоина является естественной коррекцией после резкого роста.
Более стремительное падение стоимости криптовалюты наблюдалось лишь в декабре 2013 года, когда курс рухнул на 28 процентов.
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