Стоимость криптовалюты биткоин за сутки обвалилась на 1,5 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В четверг, 28 декабря, криптовалюта торгуется на уровне 14,5 тысячи долларов после коррекционного роста до 16 тысяч.

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем биткоин подешевел на 12,5 процентов.

Одновременно с этим капитализация валюты уже снизилась до $244 млрд.

По словам экспертов, падение биткоина является естественной коррекцией после резкого роста.

Более стремительное падение стоимости криптовалюты наблюдалось лишь в декабре 2013 года, когда курс рухнул на 28 процентов.

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