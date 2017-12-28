В будущем году нефть ждет низкая волатильность, так как ОПЕК нацелена на контроль рынка. В то же время Bloomberg не исключает возможности обвала из-за спекулянтов

Bloomberg, оценив ситуацию на рынке, составил список из пяти главных факторов, которые могут повлиять на цены на нефть в будущем году, информирует еizvestia.com.

Сланцевый фактор

В первую очередь агентство ожидает роста поставок сланцевой нефти из США. Bloomberg обратил внимание на то, что стоимость нефти североморский марки Brent превысила $66 на фоне взрыва на трубопроводе в Ливии, при этом нефть техасской марки WTI держится на уровне ниже $60. Агентство называет разницу между стоимостью двух марок наибольшей более чем за два года. Такая ситуация связана с тем, что ветер «Харви» на время ограничил доступ к запасам в США, так что в новом году можно ждать расширения американского экспорта. С ростом добычи сланца ожидаются рекордные поставки нефти из США в 2018 году. «Если будет повышаться добыча сланца и канадской нефти в первой половине [года], а ОПЕК продолжит сокращать добычу, тогда разница должна увеличиться», — сказал агентству основатель лондонского хедж-фонда Matilda Capital Ричард Фаллартон.

Из-за того что ОПЕК удерживает добычу нефти, многие играют на повышение Brent. Премии фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года поднялись до высшего уровня по отношению к премиям фючерсов на декабрь 2019 года, и разрыв может увеличиться и дальше. ОПЕК приводит рынок в состояние баланса, считает Bloomberg.

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Геополитика

В связи с геополитическими рисками, с которыми могут столкнуться крупные игроки на рынке, фонды были заняты покупкой опционов в надежде выиграть от резкого скачка цен на нефть. Опционы на декабрь 2018 года по $100 за баррель остаются самыми популярными контрактами для Brent. Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия считаются странами, которые могут повлиять на цену на нефть, отмечает Bloomberg.

Несмотря на риски, волатильность нефти упала до минимума за три года на фоне стабильного роста цен. ОПЕК четко обозначила свои планы на 2018 год, из-за чего банки, в том числе Societe Generale SA, ждут продолжения снижения волатильности в будущем году. «Решение ОПЕК проактивно управлять рынком будет держать волатильность плоской, как блин», — считает главный аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Ltd Амрита Сен.

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Спекулянты

Рынок встречает новый год с рекордным количеством ставок на повышение Brent и WTI (более 0,9 млн). Таких контрактов гораздо больше, чем контрактов, рассчитанных на понижение, что позволяет считать, что в 2018 году может произойти обвал, вызванный действиями спекулянтов, предупреждает Bloomberg. По оценке главного аналитика в DNB Bank ASA Торбьёрна Кьюса, сложность в том, что «мы не знаем, что это за игроки». «Если они хотят держать большую часть своих активов на сырьевом рынке в ближайшие два года, тогда они не будут продавать эти позиции», — отмечает Кьюс.

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