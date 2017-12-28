Сотрудники Волновахского отдела полиции задержали 50-летнего боевика "Оплота", выезжавшего с матерью на подконтрольную Киеву территорию, чтобы снять ее пенсию в банкомате. У задержанного были документы, выданные террористической группировкой "ДНР" Фото: Головне Управління Національної поліції в Донецькій області / Facebook 27 декабря во время прохождения контроля в пункте пропуска сотрудники Волновахского отдела полиции услышали, как женщина, которая шла из временно оккупированного Донецка, говорила, что имеет льготы, поскольку ее сын – "командир танка". Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать на подконтрольную территорию, чтобы снять в банкомате ее пенсию."Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в составе бандформирования "Оплот". В 2014–2015 годах находился на передовых позициях в селе Ясное близко оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села", – выяснили полицейские.Мужчина управлял танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте. В начале 2015 года его подразделение перебросили в Донецк. https://www.facebook.com/don.gunp/posts/1780808102215636 У задержанного изъяты документы, свидетельствующие о его пребывании в рядах незаконных вооруженных формирований, рассказали в пресс-службе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Пророссийские боевики контролируют отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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