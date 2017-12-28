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На украинском блокпосту женщина случайно выдала полиции своего сына, рассказав, что он - командир танка "ДНР"
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28.12.2017 11:03
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Сотрудники Волновахского отдела полиции задержали 50-летнего
боевика "Оплота", выезжавшего с матерью на подконтрольную Киеву
территорию, чтобы снять ее пенсию в банкомате. У задержанного были
документы, выданные террористической группировкой "ДНР" Фото:
Головне Управління Національної поліції в Донецькій області /
Facebook 27 декабря во время прохождения контроля в пункте пропуска
сотрудники Волновахского отдела полиции услышали, как женщина,
которая шла из временно оккупированного Донецка, говорила, что
имеет льготы, поскольку ее сын – "командир танка". Полицейские
остановили гражданина, который сопровождал свою мать на
подконтрольную территорию, чтобы снять в банкомате ее пенсию."Как
оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в составе
бандформирования "Оплот". В 2014–2015 годах находился на передовых
позициях в селе Ясное близко оккупированного Докучаевска, откуда
террористы расстреливали мирные украинские села", – выяснили
полицейские.Мужчина управлял танком Т-64, его задачей было
направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую
поддержку пехоте. В начале 2015 года его подразделение
перебросили в Донецк.
https://www.facebook.com/don.gunp/posts/1780808102215636
У задержанного изъяты документы, свидетельствующие о его пребывании
в рядах незаконных вооруженных формирований, рассказали в
пресс-службе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной
2014 года. Пророссийские боевики контролируют отдельные районы
Луганской и Донецкой областей.
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