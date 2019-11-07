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Зеленский уточнил вопросы, которые будут подыматься на встрече в нормандском формате
07.11.2019 19:27
Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить на встрече в нормандском формате
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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