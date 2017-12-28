Вечером 27 декабря на индонезийском острове Суматра начал извергаться вулкан Синабунг.

Об этом сообщает The Japan Times.

Выброшенный столб пепла поднялся в воздух на высоту почти пяти километров, а содержания опасных веществ превысило норму в несколько раз. В связи с этим на острове началась экстренная эвакуация, свои дома покинули уже более трех тысяч семей. Местные власти объявили в регионе высший уровень опасности.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Туристов призвали быть крайне осторожными и находиться на расстоянии не менее семи километров от огненной горы.

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