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На острове Суматра началось мощное извержение вулкана, население эвакуируется (фото, видео)
28.12.2017 11:06
На острове Суматра началось мощное извержение вулкана, население эвакуируется (фото, видео) На острове началась экстренная эвакуация, свои дома покинули уже более трех тысяч семей.

Вечером 27 декабря на индонезийском острове Суматра начал извергаться вулкан Синабунг.

Об этом сообщает The Japan Times.

Выброшенный столб пепла поднялся в воздух на высоту почти пяти километров, а содержания опасных веществ превысило норму в несколько раз. В связи с этим на острове началась экстренная эвакуация, свои дома покинули уже более трех тысяч семей. Местные власти объявили в регионе высший уровень опасности.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Туристов призвали быть крайне осторожными и находиться на расстоянии не менее семи километров от огненной горы.

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Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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