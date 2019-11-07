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Меркель и Столтенберг ответили Макрону на его реплику про смерть "мозга НАТО"
07.11.2019 20:03
Ангела Меркель и Йенс Столтенберг прокомментировали резкие слова Макрона касательно "смерти мозга НАТО" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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