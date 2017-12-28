Автор Mike King

28 октября 2017 года, кто-то, называющий себя «Q», начал публиковать ряд загадочных сообщений на веб-форуме «4chan» в подкатегории политика (pol), под названием «Затишье перед бурей». Q, он же Q-Anon, утверждал, что является государственным инсайдером высокого уровня со специальным «Q-разрешением» (отсюда и название), которому поручено размещать «крохи» информации с целью тайного информирования патриотов о генеральном плане Дональда Трампа по разгрому Глубинного государства и всей структуры Глобалистов-Ротшильдов над ними.

Хотя все это происходило несколько недель назад, ваш осторожный слуга-журналист оставался скептичным, но открытым для размышления. В результате слишком многих намеков и подсказок от Q, мы теперь согласны с тем, что Q действительно реально что-то знает, хотя мы до сих пор до конца не определились, кем является Q. Участником великого крестового похода фракции «Белые шляпы», состоящей из представителей военных, разведывательных и правоохранительных сообществ, или Q и Трамп являются лишь инструментами сионистских глобалистов.

Таинственные сообщения Q больше не могут восприниматься как интернет-мистификация и их нельзя игнорировать. Этот человек обладает специальными знаниями и даже некоторые Глобалистские СМИ начинают беспокоиться.

По данным Q, и как было подтверждено недавними событиями, Трамп никогда не подвергался расследованию Робертом Мюллером. Напротив, подсказки Q в сочетании с последующими событиями показали нам, что на самом деле надо беспокоится сволочи Хиллари Клинтон, Безумному Маккейну, Джорджу Соросу и Династии преступников Ротшильдов.

С тех пор феномен Q вышел из самых темных уголков Интернета и вызвал большой живой интерес, даже у такой шлюхи, как Алекс Джонс (который уверяет нас, что хотя Q отличный инсайдер, его источники еще лучше), и у синдицированного радиоведущего “Lionel”(Майкл Уильям Леброн). Пророческие сообщения Q также привлекли пренебрежительное внимание журнала New York Magazine (это действительно хороший знак!).

Хотя мы призываем наших читателей проявлять осторожность в отношении окончательных выводов о намерениях Q, следует взглянуть на некоторые из различных анализов его загадочных сообщений. Черт, как все это странно! Ниже мы приводим только три из многих «крошек» информации, которые заставили нас издать звук: «Хмммммм».

13 ноября 2017 года: Q угрожает Lynn de Rothschild – и почти сразу за этой угрозой произошла смертельная авиакастрофа в Rothschild Estate

«Леди» Lynn de Rothschild – американская жена «Сэра» Evelyn de Rothschild. Она ярая сторонница Хиллари Клинтон и фанатично одержима своими твитами о сатанинской ненависти к Дональду Трампу. Q послал загадочную угрозу, направленную на ее семью, используя буквы «L», «d» и «R» (обратите внимание, что буквы соответствуют инициалам Lynn de Rothschild).

Всего через четыре дня после подсказки Q появляется этот заголовок:

: Страшная авария в воздухе: четверо погибших в результате столкновения самолета и вертолета, возле усадьбы Ротшильда

После угрозы Q (Изображение 1) Lynn de Rothschild (Изображение 2 с Хиллари) и ее «семье», некоторые считают, что Джейкоб Ротшильд погиб в этой авиакатастрофе.

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11 декабря 2017 года: Q угрожает Джорджу Соросу – Сорос исчезает?

Инициалы GS могут означать не что иное, как Джордж Сорос. Всего через пять дней после того, как Q угрожал посадить Сороса в «действительно особое место», Трамп также использовал термин «особое место» в твиттере. Интересно отметить, что Сорос публиковал твиты 4-5 раз в неделю в течение только 2017 года, а . До этого, его самое длинное твиттерное молчание в 2017 году составляло только 10 дней. Где, черт возьми, Джордж Сорос? «Особое место» в Гуантанамо?

“Особое место” —-твиты Трампа часто повторяют слова Q.





На дату публикации этой статьи, 27 декабря, уже в течение 32 дней не было никаких твитов от «GS» (заядлый твиттерянин!)

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12 декабря 2017 года: Q утверждает, что Даг Джонс выиграет выборы в штате Алабама и последует расследование мошенничества связанного с голосованием

Прежде чем были подсчитаны голоса в гонке Сената штата Алабама, Q с абсолютной уверенностью опубликовал заявление о победе демократа, за счет мошенничества с избирателями и принадлежащих Соросу машин для голосования. Он указал, что последующее расследование приведет к разоблачению демократической партии. И к большому удивлению, демократ Даг Джонс победил республиканца Роя Мура, и действительно началось расследование!



Даг Джонс выиграл, но результаты выборов в Сенат штата Алабама сейчас находятся под следствием – точно так, как и сказал нам Q в своем сообщении.

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Неужели действительно начали расследовать темные делишки глобалистских бандитов, арестовывать их и даже убивать? Если да, то военные и правоохранительные «белые шляпы» приходят нам на помощь, или это только часть фракционной войны сионистских глобалистов против конкурирующих бандитов? Претворяются ли в жизнь питьевые эпизоды сцен Трампа, которые так всех развеселили и были приняты как сигнал того, что враги заковываются в наручники и их отправляют в тюрьму? Является ли растущая военная поддержка власти Трампа причиной того, что такие анти-трамповцы как Paul Ryan, Mitch McConnell и Lindsey Graham, неожиданно начинают работать на Трампа и даже восхвалять его? Что вообще происходит?

Вряд ли кто-то может точно сказать об этом на данный момент. Но что мы можем сказать с уверенностью, это то, что формируется что-то большое – и Q, независимо от его истинных намерений, не следует игнорировать.

Трамп, который, как известно, очень хорошо осведомлен об этикете, передразнил как человек в наручниках будет пить воду. Каждый раз Пиранья Пресса издевалась над ним за это, но он продолжает это делать – совсем недавно, нося фиолетовый галстук, который символизирует сионистский «цвет революции» Сороса.

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Билл и Хиллари носили фиолетовые цвета переворота Сороса-Ротшильда несколько дней после выборов в 2016 году. Является ли фиолетовый галстук Трампа и «наручники», знаками, говорящими нам, что переворот провалился и что люди будут арестованы?

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Хиллари и Маккейн в течение последних двух месяцев носили ортезы на лодыжках, он при “травме сухожилия”, а она при “переломе пальца ноги”. Может быть таким образом они скрывают следящее GPS устройство на лодыжке, как у преступников? Маккейн позже был пойман на том, что “переобул” ортез с правой ноги на левую и объяснил это, сказав, что его другая нога устала!!!

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