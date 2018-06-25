В Киеве в понедельник, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные посольства Республики Ливии в Украине.

В посольстве сообщили, что пострадавший является сыном финансового атташе.

"Да, похитили сына нашего бухгалтера Мухаммеда", - рассказали в посольстве.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что официальная информация по этому поводу появится завтра.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в понедельник, 25 июня, в Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении .

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