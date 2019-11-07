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Скарлетт Йоханссону відвертій сукні Louis Vuitton на прем"єрі фільму
07.11.2019 20:35
У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму «Шлюбна історія» режисера Ноа Бау. Гостею показу стала 34-річна Скарлетт Йоханссон, яка захопила публіку своїм яскравим вбранням.

Актриса вважається однією з найсексуальніших жінок сучасності і не упускає приводу зайвий раз підтвердити це звання. Так, для заходу Скарлетт обрала сукню Louis Vuitton з перламутровим корсетом і аметистовою спідницею з запахом. Наряд підкреслив жіночні форми Йоханссон і зробив її зіркою вечора.

На окрему увагу заслуговує б'юті-look знаменитості. Актриса зібрала волосся на потилиці, щоб не прикривати оголені ключиці і тендітні плечі. Свої пишні губи вона підкреслила помадою соковитого відтінку. Образ завершили сережки з великими каменями.

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