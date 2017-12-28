Как передает New Atlas, YAPE использует GPS, видеокамеры и дальномерные лазеры для автономного передвижения по улицам города. Он также беспроводным способом подключается к датчикам, расставленным по всему городу, чтобы отслеживать различные параметры — в частности, работу светофоров и транспортный поток.

Пользователи смогут вызвать наземный дрон с помощью мобильного приложения. Когда устройство доберется до местонахождения заказчика, последний может поместить до 70 килограммов груза в специальный отсек (с крышкой) и затем вбить в программе необходимую точку назначения. Затем YAPE отправится в путь; он оснащен электромоторами и батарейным блоком, позволяющим проезжать до 80 км на одном заряде. В основном он движется по тротуарам и велосипедным дорожкам — со скоростью от 6 до 20 км/ч.

Затем, когда дрон достигнет точки назначения, получатель сможет открыть соответствующий грузовой отсек — для этого человек должен быть зарегистрирован в системе YAPE и использовать функцию распознавания лица.

Первая часть дорожных тестов была проведена в итальянском городе Кремона в начале декабря. Теперь e-novia готовится презентовать дрона на выставке CES в январе.

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