В расследовании по делу о покушении на Кернеса выдвинуты новые версии

В ходе досудебного расследования дела о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса выдвинуты новые версии, сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии, мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", - сказал С.Чиж на пресс-конференции.

Он заверил, что следствие работает с Г.Кернесом.

"Мы плодотворно работаем с потерпевшим и людьми, которые могут дать сегодня, через значительное время (после покушения - ИФ), какую-либо положительную информацию", - сказал С.Чиж.

По его словам, также ведется следствие по делу об убийстве близкого к Г.Кернесу бизнесмена Юрия Димента.

"Допрошены более полутора тысяч человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые и они обрабатываются в совокупности", - сказал С.Чиж.

Как сообщалось, Г.Кернес часто обвинял полицию в том, что она не расследует ни покушение на него, ни убийство Ю.Димента. В частности, он заявил об этом на встрече с журналистами 20 декабря.

28 апреля 2014 года Г.Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове.

По факту покушения на убийство Г.Кернеса открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Досудебное расследование проводится следственным управлением ГУ МВД в Харьковской области. Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство.

Ю.Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года на кладбище, где похоронена его мать.

Полиция начала уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ю.Димент был близок к городскому голове Харькова Геннадию Кернесу. В частности, по информации местных СМИ, он вместе в месте с народным депутатом Михаилом Добкиным организовал между местных бизнесменов сбор средств на операцию Г.Кернеса в Израиле.