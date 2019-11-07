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В Китае продают золотой унитаз с сиденьем из бриллиантов
07.11.2019 21:16
В Китае продают золотой унитаз, сиденье которого сделанное из пуленепробиваемого стекла с бриллиантами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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