Их держат под охраной, пока будет длиться проверка «МГБ», не затесался ли туда украинский шпион. Проверка обычно длится недели две, в этом случае может затянуться.

В «ДНР» пленных, переданных украинской стороной, усадили в автобусы и не дав пообщаться с родными изолировали в отеле для проведения фильтрационных мероприятий. Об этом пишет одесский журналист Юрий Ткачев на странице в «Фейсбуке», информирует еizvestia.com.

«На примере истории с обменом легко понять разницу между Украиной и «ДНР». Украина: пленных встречают с цветами, Порошенко на вертолёте лично сопровождает их в Киев. В ближайший месяц их будут таскать по эфирам, осыпать комплиментами, может, даже дадут награды…. ДНР: пленных прямо на линии разграничения трамбуют в автобус и везут в Донецк. Здесь, даже не дав пообщаться с родными, закрывают (правда, в хороших условиях — в отеле) и держат под охраной, пока будет длиться проверка «МГБ», не затесался ли туда украинский шпион. Проверка обычно длится недели две, в этом случае может затянуться. Никаких цветов, телевизоров и оркестров», — прокомментировал журналист события после собственно процедуры обмена пленными.

«Я не удивлюсь, если все, проживающие ныне в отеле, плавно перекочуют в подвал без всякого суда и следствия, просто так, на всякий случай. Что сейчас с исчезнувшим в подвалах МГБ донецким ресторатором до сих пор неизвестно», — поддерживают его пользователи социальной сети.

Однако есть и такие, кто считает подобное отношение к освобожденным «своим» вполне оправданным. «Ваши предложения, как с ними поступить? Может, для начала в аквапарк?», «И по мороженку. Каждому. По две», — ерничают комментаторы.

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