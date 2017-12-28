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Судья Линник считает справедливым свой приговор Крысину
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28.12.2017 11:19
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В обвинении фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия
Юрию Крысину говорилось только о хулиганстве и нанесении легких
телесных повреждений, а не об умышленном убийстве или покушении,
заявил судья Олег Линник. Линник считает свой приговор справедливым
Фото: hromadske.ua По словам судьи, в обвинении говорилось только о
хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений."О том, что
Крысин собирал людей, в обвинении не указано. Я не могу выйти за
пределы предъявленного обвинения. Это он в своих показаниях
говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого
нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на
умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легких
телесных", – заявил Линник.Журналист газеты "Вести"
Веремий был убит во время Революции достоинства – в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с
журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их
металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из
них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент
вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает,
что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске).
Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных
травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка
Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует
титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных
производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из
столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Линник признал
Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех
лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст.
296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка, которое
сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом,
совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного
оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на
решение суда и добиваться для него реального лишения свободы
сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста,
участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.
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