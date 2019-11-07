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Украина и США подписали меморандум сотрудничества между оборонными ведомствами
07.11.2019 22:10
Украина и США подписали протокол про сотрудничество между двумя оборонными ведомствами
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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Новости
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