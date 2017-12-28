В ОБСЕ приветствовали обмен удерживаемыми между Украиной и "Л/ДНР"

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (англ. Karin Kneissl) и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (англ. Thomas Greminger) приветствовали обмен заключенными и задержанными на Донбассе и призвали стороны опираться на этот импульс для дальнейшего прогресса в достижении мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее.

"Разрешение столь значительному числу людей, которые удерживались с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и Православного Рождества - очень приветствуемое развитие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в укреплении доверия. Мы призываем стороны продолжать прилагать свои усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом", - сказала Карин Кнайсль в совместном заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Генсек ОБСЕ также подчеркнул, что такие шаги, как состоявшийся обмен, могут принести ощутимые результаты. "Прогресс, подобный этому, является результатом неустанной работы, которую ведет Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), и демонстрирует важность этого формата. Крайне важно, чтобы стороны продолжали работать с ТКГ в целях достижения устойчивого прогресса в направлении мира", - сказал он.

К.Кнайсль и Т.Гремингер подчеркнули, что произошедший обмен вместе с более низким числом нарушений прекращения огня в течение последних нескольких дней представляет собой шаг вперед.

"Тем не менее, это только лишь один шаг, и многие другие нужно сделать. Мы призываем стороны обеспечить подлинное прекращение военных действий в ближайшие дни в рамках полного осуществления минских соглашений", - сказали они.

Как сообщалось, в ходе состоявшегося в среду, 27 декабря, обмена между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей удерживаемыми лицами из ОРДЛО были освобождены 74 украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.