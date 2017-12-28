Прошедший в среду, 27 декабря, обмен пленными на Донбассе является шагом к укреплению доверия между сторонами. Такое заявление сделала действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнейссль.

"Освобождение столь значительного количества людей, которые удерживались с обеих сторон, до Нового года и православного Рождества… не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в укреплении доверия. Мы призываем стороны продолжить свои усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом", - заявила Кнейссль.

В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что обмен может помочь урегулировать конфликт на востоке Украины. По мнению чиновника, освобождение пленных демонстрирует важность работы Трехсторонней контактной группы.

"Тем не менее, это только лишь один шаг, за которым должны последовать другие. Мы призываем стороны обеспечить полное прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках осуществления минских соглашений", - подчеркнул Гремингер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина ведет переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований о новом обмене пленными .

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