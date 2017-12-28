В жених спустился к месту свадебной церемонии, прыгнув с парашютом.

Пользователь YouTube под ником kozzie снял начало своей свадебной церемонии, во время которой он прыгнул с парашютом и приземлился к месту проведения бракосочетания, передает со ссылкой на .

Парень с прикрепленной к шлему GoPro совершил прыжок с вертолета с высоты около 1300 метров. Еще одна камера записывала происходящее с земли. Свой свадебный поступок жених назвал "Джеймс-бондингом".

В комментариях на Reddit жених также рассказал, что у него большой опыт прыжков с парашютом. Он подчеркнул, что единственное, о чем попросила его невеста – "не оказаться в реке".

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