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Американский жених прилетел на свадьбу на парашюте
28.12.2017 11:23
Американский жених прилетел на свадьбу на парашюте По теме:

В жених спустился к месту свадебной церемонии, прыгнув с парашютом.

Пользователь YouTube под ником kozzie снял начало своей свадебной церемонии, во время которой он прыгнул с парашютом и приземлился к месту проведения бракосочетания, передает  со ссылкой на .

Парень с прикрепленной к шлему GoPro совершил прыжок с вертолета с высоты около 1300 метров. Еще одна камера записывала происходящее с земли. Свой свадебный поступок жених назвал "Джеймс-бондингом".

В комментариях на Reddit жених также рассказал, что у него большой опыт прыжков с парашютом. Он подчеркнул, что единственное, о чем попросила его невеста – "не оказаться в реке".







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