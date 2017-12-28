Тилигульский лиман вновь соединили с Черным морем

Тилигульский лиман, находящийся на территории Одесской и Николаевской областей, соединили с Черным морем, сообщается на странице регионального ландшафтного парка "Тилигульский" (Одесская область) в фейсбуке.

"Строителям еще предстоит облицевать берега канала, чтобы он не обсыпался. Окончательный срок завершения реконструкции канала – 2018 год. Но уже сейчас из моря в лиман зайдут гидробионты, а весной на обводненных островах смогут загнездиться колониальные поселения птиц", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

В свою очередь пресс-служба Одесского облсовета сообщила, что соединительный канал между лиманом и морем был восстановлен в районе села Сычавка Лиманского района Одесской области. Там прошло выездное заседание, посвященное проведению работ по реконструкции соединительного канала между лиманом и Черным морем.

"Сейчас завершается наиболее сложный этап строительства на морской части объекта ̶ это здание бун, которые будут останавливать наносные породы, усмирять течение и не допускать заиливания соединительного канала. Фактически построены три буны, и теперь мы получили возможность пустить первую морскую воду в лиман", ̶ рассказал о ходе реконструкции канал глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

Реконструкция соединительного канала началась в 2016 году. До этого из-за заиливания канала, начиная с 2007 года, лиман мелел, а соленость воды в нем существенно выросла. Предполагается, что соединение лимана с морем позволит оздоровить водоем.

Помимо строительства канала протяженностью 3,5 км и глубиной 1,5 м и защитных бун в комплекс работ по оздоровлению лимана входит создание шлюзовой рыбозадерживающей инфраструктуры и пешеходного моста-перехода по берегу моря.

Тилигульский лиман расположен на территории Одесской и Николаевской областей. Его длина около 80 км, ширина колеблется от 200 метров до 3,5 километров, бездна достигает 19 метров. В лиман впадает река Тилигул. На восточном и западном берегах лимана расположены два одноименных региональных ландшафтных парка: Тилигульский региональный ландшафтный парк (Одесская область) и Тилигульский региональный ландшафтный парк (Николаевская область). Тилигульский лиман входит в международный список водоемов Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.