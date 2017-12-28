По предварительной информации, граждан Украины нет между пострадавших в результате взрыва в магазине Санкт-Петербурга в среду вечером. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет между пострадавших", - сказал В.Кирилич.

Напомним, 27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Утром 28 декабря вице-губернатор Петербурга сообщила, что в результате взрыва пострадало 13 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира