Курс Bitcoin 28 декабря на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой упал.

Курс покупки Bitcoin к доллару 28 декабря, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 14 111.00 BTС/USD (-12.14%)

Американская биржа Bitfinex 14 120.00 BTС/USD (-11.97%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (16 060.00 BTС/USD) упал на 12.14%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 149 748 657 долларов на 10 096 биткоинов.

Читайте: Курс биткоина 27 декабря рвется вверх

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира