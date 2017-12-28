Украина абсолютно самодостаточна в отношении запасов нефти и газа, высокие тарифы для населения неоправданны. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал прежний председатель СБУ Игорь Смешко. Смешко: Никто сейчас не контролирует, каким образом газ, добытый по такой низкой себестоимости, перепродается за границу Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Украина входит в десятку ведущих стран мира по количеству полезных ископаемых на своей территории, при этом тарифы на газ для населения очень высоки. Таким наблюдением поделился в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" экс-глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Смешко."По газу, нефти мы абсолютно самодостаточны. Перед Первой мировой войной Дрогобычское нефтяное месторождение было одним из самых больших в Европе. Газ, если не ошибаюсь, мы добываем по себестоимости 1000 грн, а населению продаем по цене около 7000 грн", – сказал он."Если посмотреть правде в глаза, то никто сейчас не контролирует, каким образом этот газ, добытый по такой низкой себестоимости, перепродается за границу по рыночным европейским ценам", – добавил Смешко. Смешко: Америка никогда не введет персональные санкции против Путина. Он – президент ядерного государства с ядерной кнопкой в руках. Читайте полную версию интервью. С 1 апреля в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн. за 1000 м³.В июле "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена.В итоге тариф не претерпел изменений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки газ населения для смешко себестоимости Теги: политика