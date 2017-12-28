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Смешко: Газ мы добываем по себестоимости 1000 грн, а населению продаем около 7000
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28.12.2017 11:27
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Украина абсолютно самодостаточна в отношении запасов нефти и газа,
высокие тарифы для населения неоправданны. Такое мнение в авторской
программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал
прежний председатель СБУ Игорь Смешко. Смешко: Никто сейчас не
контролирует, каким образом газ, добытый по такой низкой
себестоимости, перепродается за границу Фото: Сергей Крылатов /
Gordonua.com Украина входит в десятку ведущих стран мира по
количеству полезных ископаемых на своей территории, при этом тарифы
на газ для населения очень высоки. Таким наблюдением поделился в
авторской программе главного редактора
интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на
телеканале "112 Украина" экс-глава Службы безопасности
Украины, экс-начальник Главного управления разведки
Министерства обороны Украины Игорь Смешко."По газу, нефти мы
абсолютно самодостаточны. Перед Первой мировой войной Дрогобычское
нефтяное месторождение было одним из самых больших в Европе. Газ,
если не ошибаюсь, мы добываем по себестоимости 1000 грн, а
населению продаем по цене около 7000 грн", – сказал он."Если
посмотреть правде в глаза, то никто сейчас не контролирует, каким
образом этот газ, добытый по такой низкой себестоимости,
перепродается за границу по рыночным европейским ценам", – добавил
Смешко.
Смешко: Америка никогда не введет персональные санкции против
Путина. Он – президент ядерного государства с ядерной кнопкой
в руках. Читайте полную версию интервью.
С 1 апреля в Украине для населения и предприятий
теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в
размере 6957,9 грн. за 1000 м³.В июле
"Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на
19%. В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман
заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет
снижена.В итоге тариф не претерпел изменений.
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