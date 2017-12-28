В четверг, 28 декабря, Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в их здании поселился кот Амбассадор, но аккаунт для него в сети там не создавали, сообщает ВВС Украина.

"Кот стал неожиданностью", - рассказала о появлении питомца заместитель начальника управления информации МИД Украины Елена Ващенко.

Согласно ее рассказу, кот пришел в министерство 21 декабря - в канун Дня дипломатии.

В интернете появился собственный аккаунт Амбассадора в Twitter. За считанные часы у него появилось более сотни подписчиков. Но в МИД заявили, что не создавали ему аккаунт.

Также, в ведомстве рассказали, что кота кормят и позволяют ему выходить на улицу. Однако пока что он мышей не приносил. Также добавили, что готовы перенимать опыт британских дипломатов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в МИД России отреагировали на появление кота в украинском МИДе.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины "взяло" на работу кота по кличке Амбассадор. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал директор политического департамента украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

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