Син покійного засновника Playboy Х'ю Хефнера одружився зі своєю давньою коханою. Купер Хефнер пов'язав себе узами шлюбу з актрисою Скарлетт Брін, найбільш відомої за роллю Пенсі Паркінсон в останніх частинах «Гаррі Поттера».



Новиною про весілля Хефнер поділився в своєму профілі в Інстаграмі.



«Скарлетт і я зробили це законним, і ми не могли б бути більш щасливими. Ура життя, повне любові, щастя, пригод і великої мети, місіс Хефнер. Я люблю тебе, дорога, і дуже чекаю, коли ми почнемо планувати весілля в найближчі місяці. Я люблю тебе, Скарлетт», - написав новоспечений чоловік під серією знімків з Брін.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cooper Hefner (@cooperhefner) 4 Лис 2019 р. о 11:21 PST



Актриса також оповістила своїх підписників про те, що вона вийшла заміж, і зазначила, що незабаром вони відсвяткують торжество разом зі своїми рідними і друзями.

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