|Син засновника Playboy одружився з зіркою "Гаррі Поттера"
|08.11.2019 06:58
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Новиною про весілля Хефнер поділився в своєму профілі в Інстаграмі.
«Скарлетт і я зробили це законним, і ми не могли б бути більш щасливими. Ура життя, повне любові, щастя, пригод і великої мети, місіс Хефнер. Я люблю тебе, дорога, і дуже чекаю, коли ми почнемо планувати весілля в найближчі місяці. Я люблю тебе, Скарлетт», - написав новоспечений чоловік під серією знімків з Брін.
Актриса також оповістила своїх підписників про те, що вона вийшла заміж, і зазначила, що незабаром вони відсвяткують торжество разом зі своїми рідними і друзями.
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