В ходе расследования нападений на представителей Харьковского антикоррупционного центра полиция вышла на ОПГ

В ходе расследований нападений на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", членов правления "Харьковского антикоррупционного центра" (ХАЦ) Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина полиция вышла на организованную преступную группу, утверждает заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"В ходе расследования данных уголовных производств мы вышли на организованную преступную группу. Нам известны все люди", - сказал С.Чиж на пресс-конференции в четверг.

Он отказался сказать, подтвердилась ли версия об инсценировке одного из нападений и ответить на другие уточняющие вопросы, сославшись на то, что подозреваемые еще не задержаны.

Как сообщалось, днем 30 августа 2017 года неизвестные напали на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха, когда он шел от дома к метро.

Пострадавший был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи, где врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Д.Булах сообщил агентству Интерфакс-Украина, что связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью. "Думаю, из-за профессиональной деятельности - и в Антикоррупционном центре, и депутатской",- сказал он.

Д.Булах был избран депутатом Харьковском облсовета от партии "Самопомич" в 2015 году. В своих публичных выступлениях и публикациях он нередко критиковал руководство города и области.

По факту нападения на Д.Булаха полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (население средних телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

Утром 18 сентября двое неизвестных напали на члена правления общественной организации ХАЦ Евгения Лисичкина. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября глава Нацполиции Сергея Князев заявил, что расследование нападений на Д.Булаха и Е.Лисичкина является одним из приоритетов начальника ГУ НП в Харьковской области

25 сентября начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил,что следствие рассматривает как одну