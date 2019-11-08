Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча в нормандском формате произойдет в течение следующих недель

Об этом сообщает Голос Америки.

Соответствующее заявление Маас сделал во время совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге.

«Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель», – сказал Маас.

Глава МИД Германии подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать.

«У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше», – заявил Маас.

При этом он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные «предпосылки, которые все еще не были выполнены».

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