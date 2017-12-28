|В столице Афганистана прогремел взрыв, есть погибшие
|28.12.2017 11:35
|
По меньшей мере 40 человек погибло и 30 человек получили ранения различной тяжести во время атаки смертника в Кабуле.
Взрыв случился в помещении шиитского культурного и религиозного центра на востоке столицы Афганистана.
Министр внутренних дел Афганистана сообщил, что после взрыва смертника неподалеку случилось еще 2 взрыва.
Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна из террористических группировок.
Известно, что в последние месяцы ИГИЛ совершили ряд нападений на шиитские объекты по всей стране.
Во время атаки в культурном центре находились студенты, которые пришли туда на экскурсию.
Поделитесь статьей с друзьями