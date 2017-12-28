По меньшей мере 40 человек погибло и 30 человек получили ранения различной тяжести во время атаки смертника в Кабуле.

Взрыв случился в помещении шиитского культурного и религиозного центра на востоке столицы Афганистана.

Министр внутренних дел Афганистана сообщил, что после взрыва смертника неподалеку случилось еще 2 взрыва.

Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна из террористических группировок.

Известно, что в последние месяцы ИГИЛ совершили ряд нападений на шиитские объекты по всей стране.

Во время атаки в культурном центре находились студенты, которые пришли туда на экскурсию.

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