У действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и у правящей Партии справедливости и развития "были неоправданные преимущества" в ходе избирательной кампании в стране, заявили в ПАСЕ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Делегацию ПАСЕ на выборах в Турции возглавляла народный депутат Украины Елена Сотник Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr У действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития были "неоправданные преимущества", в том числе чрезмерное освещение их деятельности связанными с властями государственными и частными средствами массовой информации, подчеркнули в ПАСЕ.Отмечается, что в день выборов связанные с избирательным процессом процедуры в целом выполнялись, но во время подсчета бюллетеней важными юридически предписанными шагами часто пренебрегали."Наша делегация поприветствовала высокую явку избирателей, свидетельствующую о желании граждан Турции выразить свою волю и об осознании ими важности этих выборов", – заявила глава делегации ПАСЕ на этих выборах, народный депутат Украины от "Самопомочі" Елена Сотник.Она добавила, что на избирательных участках было много правоохранителей, что могло оказывать давление на электорат и международных наблюдателей.24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.Глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен заявил, что Эрдоган снова избран президентом. По результатам подсчета 99,9% бюллетеней, он получил 52,59% голосов, сообщает агентство Анадолу. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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