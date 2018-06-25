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ПАСЕ: На выборах в Турции граждане имели реальный выбор, но кандидаты были в неравных условиях
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25.06.2018 17:09
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У действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и у правящей
Партии справедливости и развития "были неоправданные преимущества"
в ходе избирательной кампании в стране, заявили в ПАСЕ. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Делегацию ПАСЕ на
выборах в Турции возглавляла народный депутат Украины Елена
Сотник Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr У
действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и правящей Партии
справедливости и развития были "неоправданные преимущества", в том
числе чрезмерное освещение их деятельности связанными с властями
государственными и частными средствами массовой информации,
подчеркнули в ПАСЕ.Отмечается, что в день выборов связанные с
избирательным процессом процедуры в целом выполнялись, но во время
подсчета бюллетеней важными юридически предписанными шагами часто
пренебрегали."Наша делегация поприветствовала высокую явку
избирателей, свидетельствующую о желании граждан Турции выразить
свою волю и об осознании ими важности этих выборов", – заявила
глава делегации ПАСЕ на этих выборах, народный депутат Украины от
"Самопомочі" Елена Сотник.Она добавила, что на избирательных
участках было много правоохранителей, что могло оказывать давление
на электорат и международных наблюдателей.24 июня прошло
голосование на президентских выборах и выборах в парламент
27-го созыва Турции.Глава Высшей избирательной комиссии страны Сади
Гювен заявил, что Эрдоган снова избран президентом. По
результатам подсчета 99,9% бюллетеней, он получил 52,59% голосов,
сообщает агентство Анадолу. На парламентских выборах
победила правящая Партия справедливости и развития, которая
набрала 42,56% голосов.
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