Апперкот Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) в 11-м раунде боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Владимира Кличко (64-5, 53 КО) назвали ударом года по версии телеканала HBO.

После этого удара украинец продержался еще несколько секунд, после чего рефери остановил бой.

Поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за титулы WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе состоялся 29 апреля в Лондоне. Тогда британец побывал в нокдауне, но в итоге сумел вернуться в бой и нокаутировать Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. У Владимира была возможность провести реванш, однако он принял решение завершить карьеру.

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