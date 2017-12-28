Украина не должна соглашаться на подачки и заключать экономические сделки, которые ей не выгодны, заявил народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вадим Рабинович: Украине нужна совершенно другая система. И мы ее называем. Это нейтральная независимая Украина – Швейцария Восточной Европы Скриншот: Вадим Рабинович / YouTube "У нас должны быть свои – проукраинские интересы. На востоке и на западе, на севере и на юге для нас важен только проукраинский интерес. Поэтому наша дружба с любой страной, наши отношения с любым государством и системой должны основываться только на том, насколько это выгодно Украине. Это и есть правильная проукраинская позиция. Я знаком с лидерами, может, десятка крупнейших стран Европы. И каждый из них очень хорошо относится к другим странам, в частности к Украине. Но любит он, защищает и работает на благо своей страны. И вот это нам надо взять, прежде только, за основу. Все решения властей должны быть проукраинскими. Они должны быть продиктованы интересами своей страны, своего народа. Не чужого и не в угоду кому-то другому", – уверен нардеп.Политик считает, что нынешний путь – одна из причин экономических проблем страны."Нам не нужно заключать экономические сделки, которые не выгодны нам, лишь только потому, что там, на Западе, нам улыбаются. Нам не надо идти на поводу, как только нас манят какими-то минимальными подачками. Украине нужна совершенно другая система. И мы ее называем. Это нейтральная независимая Украина – Швейцария Восточной Европы. И сейчас все больше политиков понимают, что это единственный нормальный выход для нашей страны. Нынешняя власть попробовала построить страну по-другому, у них не получилось – это уже понятно. Понятно по карманам украинцев, которые власть опустошает, чтобы набить свои", – подчеркнул руководитель партии "За життя".Рабинович считает, что Украине по силам довести минимальную пенсию до $400, а минимальную зарплату – до $600–800."Я хочу еще раз привести те базовые цифры, на которые должно равняться руководство страны. Цифры говорят о том, что государство уже нормально себя чувствует и начинает развиваться. Минимальная базовая пенсия должна быть 400 долларов. Без этого пенсионер не сможет достойно прожить. А если он будет знать, что не сможет достойно прожить – зачем он будет работать? Для чего он должен всю жизнь вкалывать на свою страну, которая не может обеспечить ему достойную старость? Поэтому 400 долларов должна быть пенсия. Следовательно, примерно 600–800 долларов должна быть минимальная зарплата украинца. Самая минимальная зарплата на Западе уже 1,5 тыс. Скажите, а почему наша власть считает, что это слишком много для нас? Почему остальные могут, а мы так не можем? В новом году мы все сможем!" – уверен руководитель партии "За життя".ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube 6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла решение о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн. Министр финансов Украины Александр Данилюк сказал 11 сентября, что минимальную зарплату в Украине с 1 января 2018 года планируют повысить до 3723 грн.14 июня на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что допускает рост средней зарплаты до 10 тыс. грн в среднесрочной перспективе. 4 декабря президент Украины Петр Порошенко выступил за повышение минимальной заработной платы в Украине до 4100 грн.Минимальная пенсия с 1 октября 2017 года составляет 1452 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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