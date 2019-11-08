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Стало відомо, коли Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову разом вийдуть у світ
08.11.2019 07:53
Зовсім скоро герцоги Сассекські і герцоги Кембриджські вперше за довгий час знову з'являться разом на публіці.

У найближчі вихідні Меган Маркл і принц Гаррі, Кейт Міддлтон і принц Вільям візьмуть судьба в двох заходах: в суботу вони відвідають Фестиваль пам'яті в королівському Альберт-Холі, а в неділю - Церковну службу і покладуть квіти до кенотафи.

День пам'яті полеглих, або Маковий день, відзначають щорічно 11 листопада з метою вшанувати пам'яті солдатів Британської співдружності, загиблих в конфліктах за участю Великобританії. Всі основні заходи в Великобританії проводяться в неділю, найбільш близьку до 11 листопада.

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