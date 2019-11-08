Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь находится в Москве, считает Владимир Бородянский.

Государство просто предлагает обозначить, кто есть кто в Украине, и в этом нет никаких проблем, сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью РИСУ , опубликованном 6 ноября.

"Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата находится в России, в Москве, – отметил глава министерства. – Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю принцип, что Церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной Церкви – это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата находится в Москве – через тот же Синод".

При этом он уточнил, что считает не очень правильным, когда государство вмешивается в такие вещи, как название Церкви, однако с этим законом о принудительном переименовании согласен.

"В период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым – я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что (эти требования, – Ред.) нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли осознанно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Всё. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем", – сказал Бородянский.

"Предлагаю Бородянского переименовать в Екатерину Фурцеву. И отныне так именовать всех последующих министров культуры. А чё? Если Бородянский считает, что государство имеет право переименовывать юридическое лицо, зарегистрированное согласно законодательству, имеющему свой Устав и пр., без его согласия на то, то почему нельзя идентифицировать раз и навсегда должность министра культуры с одной из ярких представителей на этой должности - Екатериной Фурцевой - с изменением паспортных данных. Отныне я нашего министра так и буду называть - Катя Фурцева." - Заявил прот. Геннадий Шкиль.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря этот закон подписал Петр Порошенко. УПЦ стала защищать свои права в суде.

В марте 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску УПЦ о признании противоправным решения Минкульта, обязывающего ее указывать в своем названии принадлежность к РПЦ. 22 апреля суд остановил процесс принудительного переименования Украинской Православной Церкви. Минкульт подал на это решение апелляцию, однако суд отказал в ее удовлетворении.

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