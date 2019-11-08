Анджеліна Джолі стала героїнею обкладинки Harper's Bazaar і дала велике інтерв'ю журналу. Зокрема, вона розповіла про те, що хоче виїхати з США і чому досі не може цього зробити.



«Я б хотіла жити за кордоном і здійсню цю мрію, як тільки всі мої діти досягнуть 18-річчя. Зараз мені доводиться жити там, де живе їхній батько», - зізналася Джолі.







Нагадаємо, що актриса подала на розлучення з Піттом 19 вересня 2016 року. Шлюборозлучний процес тривав близько трьох років і завершився 12 квітня 2019 року. У пари шестеро дітей: сини Меддокс, Пакс і Нокс, дочки Захара, Шайло і Вів'єн. З них лише троє - Шайло, Нокс і Вів'єн - є біологічними дітьми колишнього подружжя.