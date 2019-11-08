|Анджеліна Джолі не може виїхати за кордон черед Бреда Пітта
|08.11.2019 08:11
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«Я б хотіла жити за кордоном і здійсню цю мрію, як тільки всі мої діти досягнуть 18-річчя. Зараз мені доводиться жити там, де живе їхній батько», - зізналася Джолі.
Нагадаємо, що актриса подала на розлучення з Піттом 19 вересня 2016 року. Шлюборозлучний процес тривав близько трьох років і завершився 12 квітня 2019 року. У пари шестеро дітей: сини Меддокс, Пакс і Нокс, дочки Захара, Шайло і Вів'єн. З них лише троє - Шайло, Нокс і Вів'єн - є біологічними дітьми колишнього подружжя.
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