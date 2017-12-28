Украина выделит из государственного бюджета средства на оплату ряда медицинских услуги в 2018 году. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Укринформ .

"С 2018 года на первичном этапе, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги предоставляются бесплатно, весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили за налоги, будем оплачивать медицинские услуги в госпиталях", - заявила Супрун.

При этом она подчеркнула, что к бесплатным услугам относится консультация у семейных врачей, педиатров и терапевтов, получение справок и сдача определенных анализов.

"В следующем году государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров и терапевтов. Утверждены новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи. Это типичный для европейских стран перечень услуг: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы. Набор анализов, которые входят в перечень, будет постепенно расширяться", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 27 декабря, одобрил постановление "Об образовании Национальной службы здоровья Украины" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира