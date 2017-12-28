|Минздрав утвердил перечень бесплатных медуслуг на 2018 год
|28.12.2017 11:37
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Украина выделит из государственного бюджета средства на оплату ряда медицинских услуги в 2018 году. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Укринформ.
"С 2018 года на первичном этапе, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги предоставляются бесплатно, весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили за налоги, будем оплачивать медицинские услуги в госпиталях", - заявила Супрун.
При этом она подчеркнула, что к бесплатным услугам относится консультация у семейных врачей, педиатров и терапевтов, получение справок и сдача определенных анализов.
"В следующем году государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров и терапевтов. Утверждены новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи. Это типичный для европейских стран перечень услуг: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы. Набор анализов, которые входят в перечень, будет постепенно расширяться", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 27 декабря, одобрил постановление "Об образовании Национальной службы здоровья Украины".
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