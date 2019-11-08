|Такси в Киеве снесло 15 метров забора и в финале перевернулось. Фото и видео
|08.11.2019 08:16
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В ночь на 8 ноября в Киеве произошло очередное знаковое ДТП. На проспекте Степана Бандеры автомобиль Hyundai Accent службы такси Bolt занесло на тротуар, он снес около 15 метров забора и перевернулся на бок. К счастью, никто не пострадал.
Авария произошла около 03:00, как передает
По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту Степана Бандеры со стороны Куреневки.
Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил.
Водитель Accent, чтобы не влететь в него, также затормозил, но на мокрой дороге его занесло.
Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут.
Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности.
На месте работал экипаж патрульной полиции.
Детали происшествия установит следствие.