Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по состоянию на 28 декабря 2017 года составляют 1,965 млн тонн, что на 3% больше, чем на 22 декабря этого года, передает со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как сообщили в Минэнергоугля, на складах ТЭС на сегодня накоплено антрацитового угля на уровне 723,3 тыс. тонн, а газового - 1,072 млн тонн.

При этом по состоянию на сегодняшний день на ТЭЦ запасы угля составляют в среднем 169,7 тыс. тонн, из которых антрацитовой группы - 132,3 тыс. тонн, а газовой 37,4 тыс. тонн.

Напомним, по состоянию на 22 декабря 2017 года на складах ТЭС и ТЭС было накоплено 1,907 млн тонн угля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира