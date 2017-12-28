Горбулин: Киеву нужно добиваться отстаивания национальных интересов Украины в переговорах РФ и США по Донбассу

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин выражает обеспокоенность уровнем учета интересов Украины в процессе дипломатических переговоров США и Россини по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Начавшийся в этом году разговор о миротворцах в Донбассе, постоянная информационная и дипломатическая пикировка по этому поводу создают ощущение пусть и непростого, но продвижения вперед. Тревогу вызывает другое – степень вовлеченности Украины в эти "азартные" переговоры", - пишет В.Горбулин в своей стать, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" в четверг.

По его словам, не вызывает сомнений, что специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер хорошо понимает, что из себя представляет Россия, чего действительно хочет, и "кто зачинщик конфликта на Донбассе". "Но является ли это понимание и осознание однозначной гарантией того, что в этих переговорах доминирующим является именно украинский интерес? Думаю, что неприятный, но честный ответ на этот вопрос — увы, нет. И это логично, поскольку обе стороны преследуют собственные интересы, в то время как проблема отстаивания национальных интересов Украины – сугубо наша задача", – считает В.Горбулин.

По его словам, беспокойство вызывает не только факт американо-российских переговоров без участия Украины, но и то, что ни у России, ни у США не вызывает сомнений, что Украина вынуждена будет так или иначе выполнить любые достигнутые между странами договоренности.

"Сообщения СМИ о том, что "были согласованы 3 из 29 предложений США по урегулированию ситуации в Донбассе", почему-то не сопровождаются информацией о том, а в курсе ли Украина, в чем эти предложения состояли, а тем более — были ли они предварительно согласованы с Киевом", - отмечает знаток.

По словам В. Горбулина, "непонятно, насколько серьезно Россия ведет эту игру" с США.

"Определенный парадокс ситуации в том, что решение донбасской проблемы "любой ценой" (т.е. пресловутое "нам нужна одна победа — мы за ценой не постоим") самоценно для всех игроков, кроме Украины: Д.Трамп получает хороший аргумент в своей внешнеполитической позиции, Россия — символическое закрепление своей глобальной геополитической субъектности, Европа (прежде только европейский бизнес) — аргумент требовать от своих правительств ослаблять санкции и возвращаться к "бизнесу как всегда". Мы не говорим, что дело идет к новому Мюнхену, но контуры происходящего кажутся до неприятного знакомыми…", - считает знаток.

При этом он не исключает, что "Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный".

По мнению В.Горбулина, хотя отношения Украины с США лишены пока явных проблем, "однако 2017-й продемонстрировал и нарастающие противоречия, и недопонимания: прежде только — отсутствие внятной и понятной стратегии США в отношении Украины"

"Это приводит нас к проблеме более высокого порядка: если США не имеют отдельной политики по отношению к Украине (а только что принята Стратегия национальной безопасности США, где Украина упоминается ровно один раз и только в контексте российской агрессии), то какова вероятность того, что уже в ближайшем времени внешняя политика США в отношении Украины станет лишь сопутствующей от российского внешнеполитического вектора? Хотя кажется, что на данном этапе любое заключение негласного договора между США и Россией про зоны исключительного влияния кажется маловероятным, однако полностью исключать сближение Кремля и Вашингтона на основе политики то ли "разделяй и властвуй" (со стороны первого), то ли "кнута и пряника" (со стороны последнего)", - подчеркивает директор НИСИ.