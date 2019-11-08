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Киев за день побил два температурных рекорда
08.11.2019 09:07
6 ноября, в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"После полудня в прошедшие сутки 6 ноября столбик максимального термометра поднялся до +19,4° С, что на 2,4° С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году", - говорится в сообщении.

Несмотря на высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила +13,5°С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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