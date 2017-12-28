|«Удивительные миры» — фотограф делает уникальные снимки обычных вещей обихода (фото)
|28.12.2017 11:43
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В своей серии снимков фотограф Пьянек раскрывает обыденные предметы так, что с первого взгляда узнать их практически невозможно.
А прочитав подпись к фотографии, вы удивитесь еще больше, ведь мало кто видел их с такого ракурса и настолько близко. В результате его работы появляются и раскрываются удивительные детали, на которые мы раньше не обращали внимания. В своем проекте «Удивительные миры» Пьянек стремится показать всем невидимую невооруженному глазу сторону повседневной жизни, мимо которой мы с вами проходим каждый день.
Шуруп
Губная помада
Сигарета
Ключ
Камешек
Ароматическая палочка
Гофрокартон
Крупинка сахара
Губка
Макаронина
Пена
Чайный пакетик
Чипсы
Кисть для рисования
Липучка
Шоколадное печенье
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