В своей серии снимков фотограф Пьянек раскрывает обыденные предметы так, что с первого взгляда узнать их практически невозможно.

А прочитав подпись к фотографии, вы удивитесь еще больше, ведь мало кто видел их с такого ракурса и настолько близко. В результате его работы появляются и раскрываются удивительные детали, на которые мы раньше не обращали внимания. В своем проекте «Удивительные миры» Пьянек стремится показать всем невидимую невооруженному глазу сторону повседневной жизни, мимо которой мы с вами проходим каждый день.

Шуруп

Губная помада

Сигарета

Ключ

Камешек

Ароматическая палочка

Гофрокартон

Крупинка сахара

Губка

Макаронина

Пена

Чайный пакетик

Чипсы

Кисть для рисования

Липучка

Шоколадное печенье

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