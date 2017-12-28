Путин уже приказал директору ФСБ «ликвидировать бандитов», «разумеется, в рамках закона»

Взрыв, произошедший в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, был терактом. Об этом заявил в четверг, 28 декабря, президент России Владимир Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в военной операции в Сирии, информирует еizvestia.com.

По словам Путина, он уже приказал директору ФСБ «ликвидировать бандитов», «разумеется, в рамках закона». Оперативно-розыскные мероприятия на месте взрыва в «Перекрестке» координирует оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК).

В результате взрыва пострадали 13 человек, сообщила в своем микроблоге Twitter вице-губернатор города Анна Митянина. По ее сведениям, в больницы были доставлены восемь человек, из них пять находятся в состоянии средней тяжести. Еще пять пострадавших отказались от госпитализации.

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